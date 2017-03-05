Луис Адриано забил, но «Спартак» не смог обыграть «Краснодар»

Игры «Краснодара» и «Спартака» отличаются особой принципиальностью. Да и главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов как игрок сделал себе имя именно в «Спартаке». Сегодня обе команды жаждали победить: «Спартак» мог увеличить отрыв от преследователей, «Краснодару» нужно было реабилитироваться за кубковую неудачу в Екатеринбурге.

«Красно-белые» два раза выходили вперёд. Счёт уже в дебюте матча открыл со штрафного Фернандо, но вскоре случился автогол Таски, в котором поучаствовал и Ещенко. Во втором тайме новичок «Спартака» Луис Адриано (на фото) хладнокровно реализовал выход на ворота Крицюка – 1:2. Однако фол Комбарова в собственной штрафной привёл к пенальти. Бил Фёдор Смолов, дважды не забивший 11-метровый в матче Кубка России. На этот раз Смолов был точен, установив окончательный счёт – 2:2. Последние 10 минут краснодарцы играли в меньшинстве: замены у команды Шалимова кончились, а Смолов получил повреждение.

Набрав 41 очко в 18 турах, «Спартак» лидирует в чемпионате. «Питерец.ру» надеется, что отставание в 4 очка – по силам «Зениту».