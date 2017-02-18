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Золотой финиш Шипулина в Хохфильцене: Россия выиграла эстафету

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
tass.ru
Мужская сборная России выиграла эстафетную гонку на чемпионате мира впервые с 2008 года.  

До начала эстафеты фаворитами виделась сборная Германии. Вчера немки выиграли гонку, опередив украинок и француженок. И Эрик Лессер отлично провёл первый этап, ни разу не промахнувшись. Однако 4 промаха Бенедикта Долля и 3 неудачи на огневом рубеже Арнда Пфайффера привели к тому, что команда Германии осталась на 4-м месте. Симон Шемпп на последнем этапе не смог догнать Доминика Ландертингера: австрийцы сегодня завоевали бронзу.

А судьба золота решалась в очередной дуэли Антона Шипулина и Мартена Фуркада. Несмотря на допущенный промах, Шипулин смог удержать преимущество и финишировал первым. Французы, в составе которых бежали Жан-Гийом Беатрикс, Кентен Фийон-Майе, Симон Детье и Фуркад, довольствовались вторым местом.

«Питерец.ру» рад за российскую команду, опередившую всех. Если Алексей Волков допустил 2 промаха на первом этапе, то Максим Цветков и Антон Бабиков стреляли без промаха. Триумфатор индивидуальной гонки Лоуэлл Бэйли вместе с товарищами по сборной США занял в эстафете 8-е место.
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