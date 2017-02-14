«Салават Юлаев» победил «Ак Барс», «Барыс» сыграет в плей-офф

Счёт в сегодняшнем матче «Салавата Юлаева» и «Ак Барса» открыл Игорь Григоренко (на фото). Для этого форварда уфимцев эта шайба стала 6-й в 30 проведённых играх. Отличился в этом матче и Александр Нестеров, который забросил свою первую из трёх шайб в этом сезоне лишь 16 января. Нестеров сделал счёт 2:0, но вскоре Охтамаа размочил счёт. Однако защитник Логинов через 43 секунды установил окончательный счёт – 3:1 в пользу «Салавата Юлаева». Уфимцы переместились на промежуточное шестое место. Закончится регулярный чемпионат для подопечных Захаркина матчем с «Ладой». Тольяттинцы сейчас «горят» в Минске со счётом 3:7, дубли у динамовцев сделали Палушай и Клинкхаммер.

«Барыс» в этом сезоне смотрится значительно лучше, чем в прошлом. Победа в овертайме над «Сибирью» гарантировала подопечным Эдуарда Занковца место в плей-офф. «Питерец.ру» отмечает, что отличились в составе «Барыса» многолетние лидеры команды – Дастин Бойд сравнял счёт, а Кевин Даллмэн пробил Тэйлора в дополнительной пятиминутке.