Свежие новости

23:56
СКА неожиданно проиграл дома «Спартаку»
21:37
«Салават Юлаев» победил «Ак Барс», «Барыс» сыграет в плей-офф
20:51
Цекало и Смирнова выступили перед выпускниками петербургского университета
19:27
Дымовая завеса перепугала взломщика
18:26
С битой, ножом, вилкой и … арбалетом
15:46
В Петербурге началось движение театральной «мобилизации»
09:51
Главная проблема неприятного запаха - отсутствие политической воли
09:42
Развитие метро
09:16
Температурные качели
09:10
Благотворительный бал для детей-сирот
23:17
Волейбольная «Ленинградка» готовится к решающим матчам сезона
21:23
Смертельно опасное курение
21:00
На Крестовском острове стартовало шоу "Первый посетитель"
19:50
Движение в Санкт-Петербурге вечером 13 февраля
17:00
Труп в кузове, или злоключения владельца Mitsubishi
16:21
Татьяне Тарасовой – 70!
14:57
Почта России создала единую Курьерскую службу
10:10
Взаимодействие со Словенией
09:46
Тест сдан
07:57
Учащимися Санкт-Петербурга был разработан проект, касающийся культуры города
20:47
Полотно «Апостол Петр» вернули в Исаакиевский Собор
20:44
Санкт-Петербург принимал фестиваль моноспектаклей
19:25
Автоинспекторы спасли нарушителя от суда Линча
16:36
Дубль Шалунова помог сборной России обыграть Чехию на Шведских играх
15:05
Шокирующая авария на Садовой
22:47
Сестрорецк празднует день жестянщика
21:46
Результативная передача Рыкова помогла сборной России победить Швецию – 4:2
21:40
Массовая авария в Красногвардейском районе
20:27
Смертельная авария на трассе «Кола»
18:22
Екатерина Макарова выиграла у Ли Ясюань в матче Кубка Федерации
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » «Салават Юлаев» победил «Ак Барс», «Барыс» сыграет в плей-офф

«Салават Юлаев» победил «Ак Барс», «Барыс» сыграет в плей-офф

0
42
Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
www.championat.com
Команда Игоря Захаркина смогла избежать десятого поражения подряд, обыграв дома «Ак Барс» (3:1).

Счёт в сегодняшнем матче «Салавата Юлаева» и «Ак Барса» открыл Игорь Григоренко (на фото). Для этого форварда уфимцев эта шайба стала 6-й в 30 проведённых играх. Отличился в этом матче и Александр Нестеров, который забросил свою первую из трёх шайб в этом сезоне лишь 16 января. Нестеров сделал счёт 2:0, но вскоре Охтамаа размочил счёт. Однако защитник Логинов через 43 секунды установил окончательный счёт – 3:1 в пользу «Салавата Юлаева». Уфимцы переместились на промежуточное шестое место. Закончится регулярный чемпионат для подопечных Захаркина матчем с «Ладой». Тольяттинцы сейчас «горят» в Минске со счётом 3:7, дубли у динамовцев сделали Палушай и Клинкхаммер.

«Барыс» в этом сезоне смотрится значительно лучше, чем в прошлом. Победа в овертайме над «Сибирью» гарантировала подопечным Эдуарда Занковца место в плей-офф. «Питерец.ру» отмечает, что отличились в составе «Барыса» многолетние лидеры команды – Дастин Бойд сравнял счёт, а Кевин Даллмэн пробил Тэйлора в дополнительной пятиминутке.
Все по теме: хоккей
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Публикации партнеров

Loading...

Похожие публикации

14-11-2016, 22:55
«Салават Юлаев» Захаркина оказался сильнее «Торпедо» Скудры
11-10-2016, 20:06
«Салават Юлаев» и «Трактор» проиграли на своём льду
30-08-2016, 22:10
«Салават Юлаев» и ЦСКА одержали сегодня победы
23-08-2016, 20:18
Знарок проиграл в овертайме первый официальный матч во главе СКА
9-12-2015, 22:47
СКА обыграл «Салават Юлаев», а Стив Мозес забросил в первом же матче
2-12-2015, 21:16
«Салават Юлаев» Игоря Захаркина уничтожил «Магнитку» — 6:2

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
97
12-02-2017, 19:25
Автоинспекторы спасли нарушителя от суда Линча
1
223
12-02-2017, 15:05
Шокирующая авария на Садовой
0
129
11-02-2017, 22:47
Сестрорецк празднует день жестянщика
0
173
11-02-2017, 21:40
Массовая авария в Красногвардейском районе
Наверх