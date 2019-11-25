Джазовая жизнь в ночном Санкт-Петербурге

Петербург занимает особое место в культурной жизни нашей страны. Здесь сосредоточено множество концертных залов и клубов, где выступают джазовые музыканты. Культурные события здесь присутствует не только днём или вечером. Есть в городе места, где живая музыка звучит в ночное время.

Концерты или джем-сессии поздними вечерами ещё лет десять назад были редкостью. Встречи музыкантов в таком формате происходили по особым случаям. Рок-н-ролл уже в течение многих лет периодически играли в известных заведениях после полуночи, как в Купчино, так и на Садовой улице. Концерты групп, исполняющих музыку в стиле блюз, джаз-рок или кантри, происходили в клубах "Манхэттен" на Фонтанке и "Jimmy Hendrix" на Литейном. Чуть позже, в конце 90-х там появился джаз. В 2000 году там периодически оказывались заезжие именитые джазмены, как, например, Уинтон Марсалис, который посетил ночной джем после концерта своего биг-бэнда в БКЗ "Октябрьский". Музыканты американского коллектива играли известные композиции, классические "джазовые стандарты". Это позволяло включить петербургских джазменов в процесс, происходящий на сцене, музицировали до утра.

Одно из знаковых для петербургского джаза мест - первый в Ленинграде-Петербурге джаз-клуб "Квадрат". В течение многих лет клуб организовывал встречи любителей джазовой музыки и поддерживал музыкантов. Фестивали и концерты с участием джаз-бэндов проходили во дворцах культуры: ДК Пищевой промышленности на улице Правды, ДК им.Кирова на Васильевском, ДК Работников связи. Музыканты еженедельно встречались на джем-сешн, иногда ночной джем преподносился как особое событие, приуроченное к окончанию фестиваля. Он мог произойти, например, на ночном "джазовом пароходе", в концертном зале или кафе. Если же это было вечернее событие, то энергии музыкантов джаз-бэнда было достаточно, чтобы продолжать играть на мероприятии и после полуночи, радовать слушателей. После вечерних концертов в джаз-клубах, залах петербургских филармоний или театров музыканты поздним вечером присоединялись к тем кто уже находился на сцене.

Ночные музыкальные события в Санкт-Петербурге разнообразны. Концерты, происходящие в "Ночь музеев", программы в "Дом 7" или "48 стульев", выступают трио и квартеты. Программа может состоять из классических джазовых стандартов и авторской музыки, которые готовятся коллективами заранее. Джем-сессии в "The Hat" продолжают традиции ночных концертов. Здесь звучит классика джаза, однако программа заранее неизвестна. Композиции выбираются музыкантами прямо на сцене, много спонтанных моментов. Например, совершенно неожиданно на сцене может появиться солист-джазмен - саксофонист, вокалист или исполнитель на трубе и добавить яркие краски. Музыкальное руководство выполняет основной джаз-бэнд из Санкт-Петербурга (host band), который аккомпанирует солистам и обеспечивает непрерывность процесса.

Среди джаз-клубов необходимо отметить JFC и Филармонию джазовой музыки, которые уже более 20 лет радуют публику качественными концертами. На сцене имеется рояль, слушатели могут расположиться как за столиками, так и за барной стойкой. Однако в этих местах проводятся только дневные и вечерние мероприятия. После посещения концерта вечером любители "джазовых выходных" следуют в заведения, где звучит ночной джаз.

В городе появляются новые заведения, в центре города открываются бары с живой музыкой. Среди них есть андерграундные "Пиано-бар Niko", "Красный лис" или более традиционные "Это бар" и "Кабинет". Клуб "Грибоедов" уже продолжительное время проводит вечерне-ночные концерты в джазовом формате, преимущественно в будние дни.