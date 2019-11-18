Художественный проект «От формы к знаку», объединяющий графическое творчество двух стилистически непохожих друг на друга мастеров Франческо Караччо и Джанмария Потенца, продолжает наше знакомство с современным искусством Италии. Франческо Караччо более известен своими живописными полотнами, а Потенца – скульптурными произведениями. Однако не менее ярко особенности художественной манеры авторов проявились и в графике.

Караччо обучался за пределами Италии и был знаком с такими мастерами, как Джексон Поллок, Джаспер Джонс, Марк Шагал. Потенца же всегда был тесно связан с родной Венецией, в искусстве которой он постоянно ищет и находит источник вдохновения. Общность столь самобытных и одновременно различных в своих индивидуальностях художников прослеживается в апелляции к постмодернизму. И Караччо, и Потенца исследуют в своем творчестве абстракционизм, кубизм и поп-арт – направления искусства ХХ века, в которых не на последнем месте стоит внимание к знаковой сущности явлений.

«Гармоничный хаос» – это абстрактная игра линий и цветовых плоскостей, символизирующих непосредственность авторского восприятия мира.

Графическая серия «Карты таро» Джанмария Потенца – это своеобразные реминисценции изделий из венецианского стекла и византийских мозаик. Насыщенные деталями декоративные работы Потенца словно камуфляж скрывают образы, которые не сразу считываются, и, мерцая, дарят радость узнавания. К примеру, в картах «Императрица» геометрические формы обыгрываются и складываются в женскую фигуру, в «Правосудии» – становятся различимы очертания весов, а в графическом листе «Шут» распознается головной убор, колпак, являющийся символом забавных выходок и развлечений. Палитра работ автора построена на теплых цветовых отношениях, а формы соединяются на плоскости листа и доводятся до лаконичного знака.

Двух диаметрально противоположных по творческой сути мастеров объединяет причастность к высокой итальянской культуре, поэтическое осмысление стремительно меняющегося мира и свобода обращения с приемами художественных течений ХХ века.