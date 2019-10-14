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» » «День Мёртвых». Квест во Дворце

«День Мёртвых». Квест во Дворце

0
23
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
Приглашаем вас во FREEDOM на «День мёртвых» – священный праздник, когда духи умерших возвращаются на землю, чтобы навестить живых.

Приглашаем вас во FREEDOM на «День мёртвых» – священный праздник, когда духи умерших возвращаются на землю, чтобы навестить живых.

Только в этот вечер гости пространства смогут пройти захватывающий квест и узнать больше о необычных традициях праздника, получив право на один вечер исследовать Город мёртвых.

Рождение и смерть – неотъемлемые части жизни, поэтому празднование Дня Мёртвых – это празднование жизни. Именно поэтому на День Мёртвых нет страшных костюмов, а украшения всегда яркие и весёлые.

Обладателя самого яркого костюма ждут инфернальные подарки от FREEDOM!

Билеты: http://k7.su/tickets?den-mertvyh

Начнем погружаться в таинство в 22.00
Санкт-Петербург, Казанская, 7

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