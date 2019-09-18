Выставка «Из архива Маршала Малиновского»

26 сентября в 15.00 в Историческом мультимедийном парке «Россия – моя история» состоится открытие историко-документальной выставки «Из архива Маршала Малиновского», посвященной выдающемуся советскому государственному и военному деятелю, полководцу, Маршалу Советского Союза, Дважды Герою Советского Союза Родиону Яковлевичу Малиновскому.

Посредством фотодокументов экспозиция рассказывает о героическом пути великого полководца, его непростой биографии и заслугах перед Отечеством. Через документальные материалы посетители познакомятся с основными вехами доблестного боевого пути военачальника, узнают о его семье и творчестве.

С детских лет познав тяготы и лишения, рано начав трудовой путь, в 1914 году 16-летним мальчишкой, будущий маршал присоединился к фронтовому эшелону и отправился добровольцем на войну с Германией.

В 17 лет ефрейтор Русской императорской армии Родион Малиновский стал кавалером Георгиевского креста 4-й степени. Малиновский сражался на фронте до последнего дня Первой мировой войны, затем окончил школу младшего начсостава и Военную академию имени М. В. Фрунзе, служил начальником штаба 3-го кавалерийского корпуса в Белорусском военном округе. Под псевдонимом дон Хуан Малино полковник Красной Армии Р. Я. Малиновский участвовал на стороне Испанской республики в Гражданской войне в Испании в 1937-1939 гг. в качестве советского военного советника.

28 апреля 1943 года, после разгрома гитлеровских войск под Сталинградом и освобождения Ростова-на-Дону, командующему войсками Южного фронта, генерал-полковнику Малиновскому было присвоено воинское звание – генерал армии, а 10 сентября 1944 года, после освобождения Молдавии и Румынии – звание Маршал Советского Союза. 24 июня 1945 года Маршал Советского Союза Р. Я. Малиновский командовал на параде Победы сводным полком 2-го Украинского фронта в составе войск победоносной Красной Армии, освободившей весь мир от нацистского нашествия. 8 сентября 1945 года Маршал Советского Союза Малиновский был удостоен высшей награды СССР – звания Герой Советского Союза.

После окончания Великой Отечественной войны Малиновский возглавлял Министерство обороны СССР, им подписан приказ о создании Ракетных войск стратегического назначения СССР.

На выставке представлены фотодокументы и выдержки из первого советского автобиографического литературного произведения, посвященного Первой мировой войне – книги Р. Я. Малиновского «Солдаты России»

Преданный своему Отечеству, он оставался до последнего дня жизни в строю, на боевом и служебном посту, верный присяге Родине.

Выставка организована в рамках социально значимого проекта «Передвижная выставка «Из архива Маршала Малиновского. К 120-летию» при поддержке Фонда президентских грантов и Благотворительного Фонда «Воинский Собор».

Выставка продлится до 10 октября 2019 года включительно. Вход на выставку свободный.

Исторический парк «Россия – моя история» расположен по адресу: ул. Бассейная, д. 32, стр. 1

Режим работы: вт – вс: с 10.00 до 20.00, пн – выходной день.