Герценовский поэтический слэм

Хотите послушать стихи оригинальных авторов в необычном формате? Приходите на поэтический слэм!

Слэм — это поэзия на скорость, яркость и оригинальность! Интересный формат поэтического состязания, в котором зрители оценивают поэтов, выступающих с собственными сочинениями.

В программе выступления творческих проектов:

«Поэзия и музыка в объективе»

Школа поэтического мастерства «Линии времени»

«По Питеру бродят поэты»

«Поэтические перекрестки»

Альманах «Параллели судеб»

«Тоже поэты»

Поэтическая мастерская при Санкт-Петербургском совете литераторов

Ведущие: Евгений Дьяконов и Сергей Адамский — заслуженные деятели Санкт-Петербургского союза литераторов.

Избранные 12 поэтов-победителей попадут в специальный сборник, выпускаемый по итогам сезона!

Давайте положим конец скучным поэтическим чтениям и насладимся древним искусством в современном формате! Приходите, участвуйте, вдохновляйтесь.

11 июля 18:00-20:00 / РГПУ им. А. И. Герцена, Старый сад, Главная сцена

Мероприятие бесплатное. Регистрируйтесь spb-energy.timepad.ru