Герценовский поэтический слэм

Хотите послушать стихи оригинальных авторов в необычном формате? Приходите на поэтический слэм!
Слэм — это поэзия на скорость, яркость и оригинальность! Интересный формат поэтического состязания, в котором зрители оценивают поэтов, выступающих с собственными сочинениями.
В программе выступления творческих проектов:
«Поэзия и музыка в объективе»
Школа поэтического мастерства «Линии времени»
«По Питеру бродят поэты»
«Поэтические перекрестки»
Альманах «Параллели судеб»
«Тоже поэты»
Поэтическая мастерская при Санкт-Петербургском совете литераторов
Ведущие: Евгений Дьяконов и Сергей Адамский — заслуженные деятели Санкт-Петербургского союза литераторов.
Избранные 12 поэтов-победителей попадут в специальный сборник, выпускаемый по итогам сезона!
Давайте положим конец скучным поэтическим чтениям и насладимся древним искусством в современном формате! Приходите, участвуйте, вдохновляйтесь.
11 июля 18:00-20:00 / РГПУ им. А. И. Герцена, Старый сад, Главная сцена
Мероприятие бесплатное. Регистрируйтесь spb-energy.timepad.ru