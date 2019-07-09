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» » Герценовский поэтический слэм

Герценовский поэтический слэм

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41
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
Хотите послушать стихи оригинальных авторов в необычном формате? Приходите на поэтический слэм!

Хотите послушать стихи оригинальных авторов в необычном формате? Приходите на поэтический слэм!

Слэм — это поэзия на скорость, яркость и оригинальность! Интересный формат поэтического состязания, в котором зрители оценивают поэтов, выступающих с собственными сочинениями.

В программе выступления творческих проектов:

«Поэзия и музыка в объективе»
Школа поэтического мастерства «Линии времени»
«По Питеру бродят поэты»
«Поэтические перекрестки»
Альманах «Параллели судеб»
«Тоже поэты»
Поэтическая мастерская при Санкт-Петербургском совете литераторов

Ведущие: Евгений Дьяконов и Сергей Адамский — заслуженные деятели Санкт-Петербургского союза литераторов.

Избранные 12 поэтов-победителей попадут в специальный сборник, выпускаемый по итогам сезона!

Давайте положим конец скучным поэтическим чтениям и насладимся древним искусством в современном формате! Приходите, участвуйте, вдохновляйтесь.

11 июля 18:00-20:00 / РГПУ им. А. И. Герцена, Старый сад, Главная сцена

Мероприятие бесплатное. Регистрируйтесь spb-energy.timepad.ru

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