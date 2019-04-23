27 апреля состоится весенний концерт «русской француженки» Жени Любич

Женя является автором более трехсот песен на русском, английском и французском языках, часть из которых выпущена на альбомах и EP. А полюбившийся во всем мире трек «Russian Girl» стал визитной карточкой певицы и интернациональным хитом. Эта композиция позднее дала название первой виниловой пластинке Жени Любич.

Многие песни Жени стали саунд-треками к популярным фильмам и телесериалам: «Елки 3», «Джентльмены, Удачи!», «Он Дракон», «Кризис нежного возраста», «Кости», «Не быть вместе». Особый отклик получили композиции, специально написанные для кинокартины «Он Дракон»: «Ритуальная», «Колыбельная в белых облаках» и «Колыбельная Тишины». Последняя стала лейтмотивом любви главных героев фильма и получила большой резонанс в СМИ.

Билеты: http://k7.su/event/lyubich