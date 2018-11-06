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Международная просветительская акция «Географический диктант»

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36
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
Исторический парк «Россия-моя история» впервые примет участие в международной просветительской акции «Географический диктант»

11 ноября в конференц-зале Исторического парка Санкт-Петербурга пройдет ежегодная международная просветительская акция «Географический диктант». Географический диктант проводится Русским географическим обществом по инициативе Председателя Попечительского Совета Общества, Президента Российской Федерации В.В. Путина ежегодно с 2015 года. Его основной целью является популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России среди населения. Приглашаем вас проверить свои знания по географии в нашем музейно-выставочном центре. Зарегистрироваться в качестве участника на нашей площадке можно по ссылке https://istoricheskiy-park.timepad.ru/event/839760 или по телефону +7 (812) 617 00 90.

Зарегистрировавшимся участникам диктанта необходимо с 11.00 до 12.00 прибыть по адресу: ул. Бассейная, д. 32. стр.1. Проход на территорию - по предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. С 12.00 до 12.15 пройдет викторина и инструктаж по заполнению бланков диктанта. Написание диктанта с 12.15 до 13.00.

Исторический парк «Россия – моя история» расположен по адресу: ул. Бассейная, д. 32, стр. 1

Режим работы: вт – вс : с 10.00 до 20.00, пн – выходной день.

Источник: Пресс-служба Исторического парка «Россия – моя история»
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