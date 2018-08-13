Русский стиль в искусстве XIX века — это не только отражение концепции власти русских императоров. Это былинные богатыри и сказочные царевны, легендарные правители прошлого и фольклорные персонажи, это взгляд на историю сквозь призму современности, увлечение археологией и активное коллекционирование, это, наконец, поиски национального единства в самом широком смысле этого слова. Былинные богатыри и сказочные персонажи Виктора Васнецова, религиозные образы и поэтические русские пейзажи Михаила Нестерова, роскошь боярской свадьбы и «пир на весь мир» Константина Маковского, иллюстрации к сказкам Пушкина работы Ивана Билибина, керамика Михаила Врубеля от масштабных монументальных панно до предметов утвари — все эти такие разные явления образуют то, что сегодня называется русским стилем.

Расписание цикла лекций:

16.08 - лекция Юлии Арутюнян «Русский стиль в изобразительном искусстве»

22.08 - лекция Нины Тарасовой «Русский стиль в моде»

Лекции проходят в лектории Музея Фаберже по адресу: набережная реки Фонтанки, д. 21, Шуваловский дворец.

Начало лекций в 19:00. Продолжительность лекции: 1-1,5 часа.

Стоимость билета на одну лекцию - 450 рублей.

Стоимость билета для студентов и школьников - 200 рублей.

Льготный билет можно приобрести только в кассе музея, при предъявлении документа удостоверяющего льготу.

Вы можете приобрести билеты онлайн в разделе "Лекторий". Количество билетов ограничено.