Юрий Томошевский трагически ушёл из жизни в заграничной поездке

Искусствовед Исаак Кушнир сообщил, что известный деятель культуры Юрий Томошевский ушёл из жизни в Германии. Кушнир сослался на слова дочери Юрия Валентиновича, которая и сообщила о случившемся.

Группа «Романтический театр Юрия Томошевского» в соцсети «ВКонтакте» 2 часа назад разместила некролог. В нём изложен творческий путь режиссёра, родившегося 11 августа 1956 года. После окончания ГИТИСа в 1978 года Томошевский попал в ленинградский БДТ. Более 30 лет назад при поддержке Георгия Товстоногова Томошевский организовал театр «Приют комедианта» (Садовая ул., 27/9). В 2006 году Юрий Валентинович был назначен главным режиссёром госфилармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества. Томошевский – лауреат премий «Ника», «Золотая Мельпомена» и «Санкт-Петербург детям».

«Питерец.ру» отмечает и работы Томашевского в кинематографе. Он снимался в фильме С. Арановича «Торпедоносцы» (по сценарию А. Германа-старшего), «Горько!» Юрия Мамина, «Меченосец», телесериалах «Жизнь Клима Самгина», «Ниро Вульф и Арчи Гудвин», «Пером и шпагой».