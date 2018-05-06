ента новостей

00:17
ЧМ по хоккею: австрийцы разбиты, у финна Ахо – 10 очков за 2 матча
23:55
Юрий Томошевский трагически ушёл из жизни в заграничной поездке
15:03
«Кливленд» и «Бостон» - почти финалисты Востока НБА
01:17
ЧМ по хоккею: великолепный Да Коста и спасение чехов
17:40
Выставка «Красавец мужчина. Русский модник на театре»
17:36
Смертельное ДТП на трассе «Нарва»
17:28
В центре Петербурга задержали карманника
15:06
Карри – в строю, но «Воинов» разгромили «Пеликаны»
20:39
ЧМ по хоккею: начали с разгрома Франции – 7:0
19:25
На развязке КАД с Таллинским шоссе на месяц закроют одну полосу
14:38
На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют съезд
14:04
«Питтсбург» сравнял счёт в серии с «Вашингтоном»
13:09
Ко Дню Победы «ПетербургГаз» проверил оборудование Вечных огней
10:41
Стрельба в страховом центре в Купчино
10:36
В Калининском районе БОМЖ попался на карманной краже
07:54
Налог для самозанятых
23:14
Иеговисты окончательно потеряли 2 млрд рублей
22:13
Выходные под знаком ГТО
17:15
Международный Брянцевский фестиваль раскрывает таланты
17:13
На путепроводе над КАД на месяц введут реверсивное движение
12:09
Выставка скульптур в виде книг
11:39
В Петербурге стартует Фестиваль водных фонариков
11:34
В Петербурге в отделе полиции нашли повешенным задержанного
11:26
В Калининском районе ограблен ювелирный магазин
07:49
Снова свалки
20:26
ФНЛ: «Зенит – 2» выиграл, петербургское «Динамо» сыграло вничью
15:52
Другой Первомай
08:40
Акция в защиту «Телеграм»
21:38
На чемпионат мира – без игроков «Ак Барса»
16:08
Первомай – без Зюганова
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Юрий Томошевский трагически ушёл из жизни в заграничной поездке

Юрий Томошевский трагически ушёл из жизни в заграничной поездке

0
28
Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Главный режиссёр филармонии для детей и юношества скончался на 62-м году жизни.  

Искусствовед Исаак Кушнир сообщил, что известный деятель культуры Юрий Томошевский ушёл из жизни в Германии. Кушнир сослался на слова дочери Юрия Валентиновича, которая и сообщила о случившемся.

Группа «Романтический театр Юрия Томошевского» в соцсети «ВКонтакте» 2 часа назад разместила некролог. В нём изложен творческий путь режиссёра, родившегося 11 августа 1956 года. После окончания ГИТИСа в 1978 года Томошевский попал в ленинградский БДТ. Более 30 лет назад при поддержке Георгия Товстоногова Томошевский организовал театр «Приют комедианта» (Садовая ул., 27/9). В 2006 году Юрий Валентинович был назначен главным режиссёром госфилармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества. Томошевский – лауреат премий «Ника», «Золотая Мельпомена» и «Санкт-Петербург детям».

«Питерец.ру» отмечает и работы Томашевского в кинематографе. Он снимался в фильме С. Арановича «Торпедоносцы» (по сценарию А. Германа-старшего), «Горько!» Юрия Мамина, «Меченосец», телесериалах «Жизнь Клима Самгина», «Ниро Вульф и Арчи Гудвин», «Пером и шпагой».
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

14-09-2017, 19:41
Презентация книги Юрия Шенявского
6-06-2016, 20:51
Ушёл из жизни гроссмейстер Виктор Корчной
20-05-2016, 20:32
Петербургский театр «Приют комедианта» снова в строю
1-05-2014, 09:21
Ушёл из жизни легендарный цирковой режиссёр Алексей Сонин
1-12-2013, 14:03
Соболезнования по случаю смерти актёра
20-11-2012, 14:24
Юрий Пахомовский назначен на должность вице-губернатора Ленобласти по сфере ЖКХ

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
124
5-05-2018, 17:36
Смертельное ДТП на трассе «Нарва»
0
213
28-04-2018, 14:06
В Ленобласти произошло ДТП с летальным исходом
0
187
27-04-2018, 10:46
ДТП у Гренадерского моста
0
184
26-04-2018, 12:50
Тройное ДТП на юге Петербурга
Наверх