Петербург примет участие во всероссийской акции «Россия в моем сердце»

3 февраля по всей стране пройдут концерты-митинги «Россия в моем сердце» в поддержку наших спортсменов-олимпийцев. В Северной столице событие состоится по инициативе общественных и добровольческих организаций Санкт-Петербурга, входящих в Совет по добровольчеству. Всех неравнодушных ждут в 12.00 на Греческой площади у БКЗ «Октябрьский» (Лиговский пр., д.6).

Для петербуржцев подготовили насыщенную концертную программу. Советская и российская конькобежка, Олимпийская чемпионка Светлана Журова выступит в поддержку спортсменов, которые будут бороться за медали в южнокорейском Пхенчхане на XXIII Зимних Олимпийских играх. Также на сцене выступят представители Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», волонтерских движений «Фонд Доноров», «Волонтеры-медики», «Серебряные» волонтеры», волонтеры Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России (город Санкт-Петербург) и городские волонтеры Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 города-организатора Санкт-Петербург.

Во время праздника состоятся массовый запуск 1000 воздушных шаров в цветах российского триколора и бумажный фейрверк.

С музыкальной программой выступит лауреат премий «Золотой граммофон-2010» и «Бог Эфира-2010», российская поп-группа «23:45».