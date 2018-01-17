Где встретить праздник Крещения Господня в Петербурге

19 января при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями пройдут мероприятия, посвященные одному из главных православных праздников - Крещению Господню.

С 2011 года в самом сердце Петербурга, у стен Петропавловской крепости, обустраивается крещенская купель и организуется праздничная программа для гостей и жителей Северной столицы. В главной городской купели окунаются более 10 000 человек, свыше 25 000 горожан приходят на праздничные мероприятия. Крещенская иордань будет открыта с утра до ночи. Около проруби будут установлены теплые палатки для переодевания и раздадут горячий чай с пирожками. Для гостей и участников мероприятия подготовлены викторины, эстафеты, танцевальные конкурсы, игры, хороводы.

В этом году подготовлены 2 основные городские площадки. Так, с 16.00 до 23.00 в Храме чудотворной иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость (с грошиками)» (пр. Обуховской Обороны, 24) организованы просветительские встречи и культурная программа. Горожане и гости Санкт-Петербурга примут участие в водосвятном молебне у Иордани и смогут окунуться в прорубь.

Петербуржцев и гостей мероприятия поздравят вице-губернатор Санкт-Петербурга Константин Серов, председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Рената Абдулина, глава администрации Невского района Алексей Гульчук, настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость (с грошиками)» подворья Свято-Троицкого Зеленецкого мужского монастыря иерей Богдан Полевой.

Выступят русские народные коллективы, детская воскресная школа Александро-Свирского монастыря, хор «Подворье» Свято-Троицкого Зеленецкого мужского монастыря, хор «Северное сияние», Мужской хор «Александр Невский» и многие другие.

Будет работать бесплатная зона горячего питания. Организаторы подготовили сувениры для участников крещенского купания – кружки и полотенца.