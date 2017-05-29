На фестивале десятки павильонов угощали гостей эскимо, вафельными стаканчиками и рожками, сорбетами и фруктовым льдом.
«Теремок» уже в четвертый раз порадовал жителей города огромным блинным тортом. В этот раз торт был собран из 3000 блинов, шоколадной пасты и бананов. Его вес составил целых полтонны. В этом году тортом угостились около 5000 гостей праздника - всем досталось по кусочку.
Торт традиционно разрезал председатель комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Эльгиз Идрисович Качаев. Блинный торт изготавливается из натуральных ингредиентов. В дополнение к гастрономическим удовольствиям «Теремок» провел на фестивале танцевальный флешмоб, конкурсы и мастер-классы.
«Теремок» приготовил блинный пирог весом в полтонны в честь Дня города!
0
46
Автор: Olayka
Фото:
vk.com
В день города 27 мая в Северной столице на площади Островского прошел Фестиваль Мороженого. «Теремок» порадовал гостей фестиваля традиционными
На фестивале десятки павильонов угощали гостей эскимо, вафельными стаканчиками и рожками, сорбетами и фруктовым льдом.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите