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» » «Теремок» приготовил блинный пирог весом в полтонны в честь Дня города!

«Теремок» приготовил блинный пирог весом в полтонны в честь Дня города!

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46
Автор: Olayka
0
Фото:
vk.com
В день города 27 мая в Северной столице на площади Островского прошел Фестиваль Мороженого. «Теремок» порадовал гостей фестиваля традиционными

На фестивале десятки павильонов угощали гостей эскимо, вафельными стаканчиками и рожками, сорбетами и фруктовым льдом.
«Теремок» уже в четвертый раз порадовал жителей города огромным блинным тортом. В этот раз торт был собран из 3000 блинов, шоколадной пасты и бананов. Его вес составил целых полтонны. В этом году тортом угостились около 5000 гостей праздника - всем досталось по кусочку.
Торт традиционно разрезал председатель комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Эльгиз Идрисович Качаев. Блинный торт изготавливается из натуральных ингредиентов. В дополнение к гастрономическим удовольствиям «Теремок» провел на фестивале танцевальный флешмоб, конкурсы и мастер-классы.
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