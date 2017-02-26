Как провели праздник Масленицы в Петербурге

В заключительный день празднования славянской Масленичной недели в Летнем саду Русского музея провели снежную и морозную зимушку. Праздник уже стал традиционным. На обозначенном мероприятии жителей города ожидали выступления знаменитых музыкальных исполнителей, конечно же, катание на ватрушках, а детишки смогли испробовать себя в роли волшебников-кондитеров, побывав на предоставленном мастер-классе по приготовлению «сладких петушков».

Горожане, а также гости Северной столицы в полной мере смогли ощутить и насладиться традиционными народными гуляньями, тем более что место проведения празднования было выбрано не случайно, им стал исторический центр города.

Торжественная программа составила всевозможные гулянья, игрища, соревнования. Помимо разных забав были и всем известные «Беличьи бега», помимо этого посетителей праздника ожидал и еще один очень приятный сюрприз - выступление артистов театра «Мюзик-холл» и «Буфф». Вне всяких сомнений, торжество удалось на славу, а гости получили массу положительных эмоций. Особенно весело было детишкам, ведь для них было уготовано столько разных конкурсов и вкусных призов!