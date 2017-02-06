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Встреча с неведомым в Этнографическом музее

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
cityspb.ru
Февраль подарит нам шанс повстречать неведомое в Этнографическом музее

В начале и середине февраля у любого желающего имеется уникальная возможность повстречать неведомое в Этнографическом музее, поговорить с духами или заглянуть в будущее. Для этого достаточно принять участие в увекательных квестах и разгадать тайныу древних шаманов.

При прохождении квестов вы окунетесь в потусторонний мир и познакомитесь с неведомым.

4 февраля в Этнографическом музее любители неизведанного участвовали в квесте, где за правильные ответы команды игроков набирали баллы, проявляя не только храбрость, чтобы шагнуть за грань реальности, но и умение быстро соображать и находить ответ.

12 февраля будет проводится квест для любителей спокойных прогулок. В квесте не будет соревновательного азарта, просто играете в своё удовольствие.
Все по теме: Центральный район Этнографический музей квесты
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