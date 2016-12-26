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» » Подытожили первую часть проекта "Открытый город"

Подытожили первую часть проекта "Открытый город"

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46
Автор: Юлия Балховская
0
Фото:
vk.com
Итоги работы "Открытого города" подвели в особняке А.А. Половцова

В особняке А.А. Половцова, что находится в Санкт-Петербурге, 25 декабря 2016 года было отмечено подведение итогов проведенной первой части проекта «Открытый город». Его программа включала в себя: бесплатные лекции, квесты и экскурсии для всех желающих. Их как раз таки было невероятно большое количество. 2400 человек прослушали двадцать четыре лекции, а 8500 человек побывало на экскурсиях. Также за все время деятельности проекта было организовано всего 314 мероприятий, которые делились на: 76 автобусных, 197 пешеходных, 10 трамвайных и 7 исторических квестов. Поразительным фактом остается то, что несмотря на свою значительную работу проекта «Открытый город» на данный момент 45000 жителей Санкт-Петербурга еще хотят принять в нем участие.
В подведении его итогов были задействованы руководители организаций пользователей объектов, и все те, кто проводил мероприятия для участников. Антон Иванов преподнес волонтерам грамоты и сказал несколько слов о том, что проведение проекта «Открытый город» было направлено на посещение гражданами Санкт-Петербурга тех мест, которые раньше были для них недоступны. Председатель КГИОП провел вручение писем с благодарностью руководителям организаций и ведомств, которые сделали возможным посещение памятников культуры. Кроме того, относительно проекта выступил с речью Сергей Макаров. После высказанной благодарности тем, кто был непосредственно в нем задействован, он заявил о продолжении его работы в следующем году. И это несмотря на то, что не верил до конца в настолько успешное начало.
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