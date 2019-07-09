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» » В США возможен дефолт

В США возможен дефолт

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
utro.ru
Аналитики говорят об опасности дефолта в США – может ли это отразиться на нас?

«Питерец.ру» сообщает, что, по мнению финансовых аналитиков, в сентябре в США может произойти дефолт. Это связано с тем, что Вашингтон не сможет своевременно платить по счетам. Такая ситуация возникла из-за слабых налоговых поступлений, которые оказались меньше ожидаемых показателей. На данный момент дефицит бюджета составил 746 млрд. долларов, но может превысить и отметку в 1 трлн. долларов. Спасением от дефолта может стать решение Конгресса повысить потолок госдолга.

Дефолт в США может привести к непредсказуемым последствиям в мировой экономике. Возникает опасность очередного финансового кризиса. Поскольку в мире все взаимосвязано, не исключено, что эти события косвенно повлияют на экономику России и Петербурга. По крайней мере, такая опасность имеется.

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