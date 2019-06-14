Ремонт дорожного покрытия на Кушелевской дороге

С 15 июня по 14 июля ограничивается движение транспорта по Кушелевской дороге от проспекта Маршала Блюхера до проспекта Непокорённых, при этом с 11 по 14 июля работы не будут проводиться в ночное время (с 23:00 до 07:00).

Две ночи подряд (с 23:00 до 07:00) – 5 и 6 июля закрывается для движения транспорта съезд с Кушелевской дороги на Новороссийскую ул. при движении от путепровода и съезд с Новороссийской улицы на Кушелевскую дорогу по направлению к проспекту Непокорённых.

Две ночи подряд (с 23:00 до 07:00) – 9 и 10 июля закрывается для движения транспорта съезд с Новороссийской улицы на Кушелевскую дорогу по направлению к путепроводу и съезд с Кушелевской дороги на Новороссийскую улицу при движении от проспекта Непокорённых.

Далее ремонт дорожного покрытия поэтапно продолжится на Гражданском проспекте.

Государственная административно-техническая инспекция напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ.

Все ограничения движения транспорта, связанные с производством земляных, строительных и ремонтных работ, доступны на карте на сайте ГАТИ: http://gati-online.ru