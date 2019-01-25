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Рост промышленности в 2018 году

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Промышленность Петербурга продолжает развиваться

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице продолжает расти промышленность. По крайней мере, об этом росте можно судить на основании анализа показателей. По итогам 2018 года индекс промпроизводства Петербурга составил 105% по сравнению с показателями 2017 года.

Стоит подчеркнуть, что рост производства наблюдается с 2016 года. Перед этим в 2013-2015 годах было снижение показателей. Затем, благодаря предпринятым усилиям, удалось достичь роста. В немалой степени этому поспособствовали инвестиции в размере 300 млрд. руб. Это привело к ускорению темпов роста. В настоящий момент петербургской промышленности удалось вернуться к докризисному уровню. В целом экономика города находится в хорошем состоянии.

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