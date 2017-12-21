Интернет в автобусах

«Питерец.ру» сообщает, что в автобусы Северной столицы будут оборудованы беспроводным интернетом. В январе 2018 года состоится конкурс на создание такой сети, по итогам которого будет определен подрядчик.

Начальная сумма контракта оценивается в 66 млн. руб. Согласно условиям, компания, выигравшая тендер, должна будет обеспечить интернетом 700 петербургских автобусов. В 200 автобусах Wi-Fi должен появиться к 1 марту, в остальных – к 1 мая.

Это будет сеть 3G/4G, обеспечивающая скорость передачи сигнала 1 Мбит/сек при одновременной работе 20 гаджетов. Интернет-сеть автобусов должна быть также синхронизирована с аналогичными сетями петербургского метро. Данная работа проводится в рамках подготовки города к чемпионату мира по футболу.