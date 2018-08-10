Что не надо принимать на похмелье

Похмелье утром – это практически расплата за все то, что происходило вечером. Похмельем страдают практически все, но у одних симптомы протекают не особо заметно. А у некоторых симптомы могут быть настолько выразительные, что человек начинает принимать все, чтобы облегчить состояние. Однако, доктора утверждают, что лучше воспользоваться услугой скорой медицинская помощь при запое, к примеру на http://narkodetox.ru/skoraya-meditsinskaya-narkologicheskaya-pomosch.

Итак, нельзя кушать следующие продукты:

Молочные продукты

По мнению многих, молочные продукты могут помочь при похмелье. Все потому, выпив что-то молочное, в желудке преобразуется специальная пленка, стойкого жирового вида. Таким способом, спиртные напитки не могут всасываться в организм. Однако, по словам биологов, нет никакой пленки. Но, выпив молоко, алкоголь все равно всасывается в организм, только с меньше прогрессивной реакцией.

Приготовление на завтрак сытной пищи

Самым известным сытным завтраком считается завтрак британский. В его составе только бекон и яйца. Из-за сытности, в организме блокируются жировые клетки, и таким способом из организма человека полностью не выходит алкоголь, а наоборот, все больше впитывается, и человек начинает пьянеть.

Выпить кофе

По мнению многих, самым лучшим способом для поднятия бодрости после похмелья считается чашка крепкого кофе. Однако, ученые готовы с этим поспорить, поскольку имеют совершенно иное мнение. Из-за спиртных напитков в организме человека происходит блокировка нервной деятельности. В итоге в человека будут проявляться такие симптомы как: головокружение, неправильная координация, потеря памяти и так далее. Кофе является отличным стимулятором. Он вызывает бодрость, однако симптомы алкогольного похмелья не исчезнуть.

Также, по исследованиям австрийских ученых, было доказано, что комбинируя кофе и алкоголь, наоборот увеличивается риск моментального опьянения с последствиями отравления.

Пить воду

Выпивая воду перед сном, утром будете чувствовать себя намного лучшее. Однако, такое мнение правильное только частично. Если смешивать алкоголь и воду, то это может привести к обезвоживанию, поскольку алкоголь выпаливает в организме всю жидкость.

Как видите, не все средства, о которых знаете, всегда будут помогать в похмелье, а только могут усугубить ситуацию. Поэтому, не надо на похмелье принимать все, что попадает под руку, лучшее посоветоваться с доктором, и выбрать самый подходящий вариант для решения проблемы.