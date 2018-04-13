Российский препарат для больных псориазом успешно прошел очередной этап клинических испытаний

Иванов рассказал, что действие нового препарата на основе моноклональных антител (международное непатентованное наименование – нетакимаб) направлено на блокаду медиатора воспаления интерлейкин-17, поддерживающего развитие аутоиммунных заболеваний.



«Есть основания полагать, что нетакимаб станет лучшим в классе ингибитором интерлейкина-17. Еще одно клиническое исследование 3 фазы начнется в следующем году в Европейском Союзе. В нем мы сравним наш препарат head-to-head с зарубежным ингибитором интерлейкина-17, что окончательно продемонстрирует, насколько наши ожидания соответствуют действительности. Нетакимаб – редкий пример моноклонального антитела, используемого для лечения хронического заболевания, который имеет настолько благоприятный профиль безопасности», — подчеркнул он.

По словам Иванова, разработка отечественного ингибитора велась исследователями компании в течение шести лет. Благодаря новому препарату стоимость терапии для пациентов с тяжелым псориазом будет снижена на 25%.

«Разработка отечественного оригинального препарата велась в соответствии с российским законодательством и основными международными рекомендациями в области исследований лекарственных средств на основе моноклональных антител и потребовала более 500 млн рублей инвестиций. По нашим расчетам, у нетакимаба сильный экспортный потенциал и мы планируем, что препарат поступит в продажу не позднее начала 2019 года», - добавил вице-президент компании.

Завершившееся исследование показало, что применение препарата нетакимаб на протяжении года позволяет сохранять значительное улучшение проявлений псориаза в 98% случаев, при этом более 50% пациентов к концу наблюдения показали полное очищение кожи от псориаза.

Российская разработка была поддержана Министерством здравоохранения. Глава ведомства Вероника Скворцова назвала результаты клинических завершенных исследований «потрясающими»: «Я знаю, как мучаются эти больные, чем они только ни лечатся, какими-то грязями, физиотерапией, постоянно вынуждены принимать антигистаминные препараты. Новая разработка представляет собой инъекцию, после которой, как по взмаху волшебной палочки, человек становится чистеньким. Нет у него высыпаний! И несколько месяцев он чистенький».