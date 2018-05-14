Носители иностранного языка: образование и толерантность

Общаясь с носителями разных языков малыши не только получают знания языка, но и развивают толерантность. Не случайно в современном обществе стало модно следовать старой дворянской традиции изучения языка с гувернёрами-иностранцами.

Практически все центры изучения иностранного языка работают с native speakers, то есть с носителями языка. Они аргументируют это тем, что такой подход помогает быстрее овладеть иностранным языком. К сожалению, это не всегда работает у взрослых: как минимум из-за психологического фактора – взрослые испытывают языковые барьеры, комплексы и боятся совершать ошибки. Чего нельзя сказать о детях, ведь они открыты и восприимчивы ко всему новому и путём живого общения им гораздо проще запоминать слова, произношение и синтаксические конструкции, которые у носителя языка отточены безупречно.

Но это не главный плюс в общении детей с иностранцами. Главное – то, что ребёнок с детства знает о существовании другой культуры, у него развивается толерантность и открытость к иному мировоззрению.

«Многие родители приводят к нам в детский сад детей не только для того, чтобы сделать из них билингвов, но для того, чтобы сделать из них будущих граждан мира, – говорит Наталья Фесенко, основатель петербургского детского сада билингвального развития «CDF». – К сожалению, проблема толерантности существует, и зачастую это случается из-за того, что с раннего детства многие проводят время в изоляции от других культур и об их существовании знают лишь понаслышке. А ко всему чуждому люди привыкли относиться с недоверием".

В детских садах с уклоном в билингвальное развитие практика привлечения носителей языка широко распространена, чтобы ребёнок уважал иные культуры и интересовался ими с первых слов. Кроме того современные программаы обучения английскому с носителями языка предусматривает так же изучение тем искусства, окружающего мира, даже физкультуры на английском.

Эта традиция не нова – в дворянских семьях в царской России дети воспитывались приглашёнными из Европы гувернёрами (зачастую из Франции). Иностранцы не только обучали детей иностранным языкам, но и делились традициями, учили музыке, стихосложению, прививали любовь к искусству и хорошие манеры.

Сейчас не обязательно иметь дворянские корни и своё поместье, чтобы всё это было доступно вашему ребёнку – достаточно выбрать детский садик с билингвальным уклоном, где ежедневно работают носители языка.