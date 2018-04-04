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Иностранный язык и толерантность с детства

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Автор: Светлана Дробатенко
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Фото:
apklausa.lt
Русский, английский, татарский, немецкий, башкирский, украинский языки входят в топ владения ими в России по материалам Всероссийской переписей населения.

В нашей стране толерантность можно считать национальной, именно у нас национальный и региональный билингвизм довольно распространенное явление практически по всей огромной территории. Поэтому толерантность стала одной из основ успешной социализации россиян, не говоря о том, что сама идея толерантности является общечеловеческой ценностью. Однако эта черта не появляется самостоятельно, ее необходимо воспитывать с детства.
Педагоги объясняют, что культура – это своего рода диалог, обмен мнениями и опытом. Поэтому лучше всего воспитывать толерантность через деятельность, такую как знакомство с национальными праздниками и традициями различных народов и стран, традиционные игры, изучение сказок народов мира, приобщение к мировому искусству. Также считается, что привитию толерантности способствует изучение иностранных языков.
Исследования показывают, что дети, растущие в семье с родителями разных национальностей и изучающие с малых лет два языка, не только обладают более острым умом, но и толерантнее относятся к культурным и национальным различиям. Двуязычие связано с жизнью в двух культурных плоскостях, за счет чего билингвы раньше привыкают к разнообразию мира и культур в нем, проще принимают поведение и убеждения, отличающиеся от их собственных.
Традиция изучения иностранных языков с детства сформировалась у русской аристократии XVIII – середины XIX вв, когда для обучения детей привлекались иностранные воспитатели. Тогда «в моде» был франко-русское и англо-русское двуязычие. Сейчас нет проблем обеспечить ребенку курсы иностранного с любого возраста, однако современные эксперты считают, что для лучшего усвоения языка необходима постоянная языковая среда. Полноценное билингвальное развитие современные дети могут получить в профильных частных садиках. «Наши детки занимаются всю вторую половину дня вместе с носителями языка, во время творческих занятий и мастер-классов знакомятся с культурными традициями и праздниками сразу двух стран, разучивают традиционные песенки и стишки», – рассказывает руководитель частного детского сада CDF Наталья Фесенко. Как утверждают эксперты, дети дошкольного возраста абсолютно нормально воспринимают людей другой национальности. Например, они могут общаться с детьми-иностранцами, не замечая ничего необычного в имени ребенка, или в отличии языка, на котором ребенок разговаривает со своими родителями. Задача воспитателей развить и укрепить это принятие межкультурных различий.
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