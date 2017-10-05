Самые модные модели часов в этом сезоне

Часы для представительниц прекрасного пола давно перешли из разряда обязательных предметов в стильный аксессуар, способный дополнить любой, даже самый смелый образ. Женские часики в этом сезоне – это великое разнообразие моделей.

Не выходят из моды брутальный мужской стиль, это, прежде всего, массивный хронометр, объемный ремешок и корпус. Мужские часы очень аккуратно и изящно смотрятся на тонком женском запястье. А вот часы с обилием блеска и страз – теряют актуальность в предстоящем сезоне. Кстати, о том, как выбрать умные часы с GPS-навигатором, читайте на https://smartbobr.ru/umnye-chasy/umnye-chasy-s-gps/.

Какой главный критерий выделили дизайнеры при выборе часов?

Безупречная элегантность. Такие модели оправдают ожидания самых искусных модниц. Никаких ярких элементов и аляпистых рисунков, важно чтобы будущая модель часов была визуально-сдержанной.

Следующий вариант, который всегда в тренде – неизменная классика. Они подходят любой возрастной категории от мала до велика. Овальный или круглый циферблат – верное решение для тех, кто предпочитает идти в ногу со временем. Римское или арабское написание цифр – разницы этому значению дизайнеры не придают.

Миниатюрные модели – еще один тренд, который не должен остаться без внимания.

Такие изделия могут внести нотки женственности в любой образ, а еще, добавить особый шарм в романтический образ. Подобные элегантные модели подходят абсолютно к любому наряду, гармонично сочетаясь и с другими аксессуарами.

Минимализм циферблата – тенденция, которая кажется симпатичной многим представительницам прекрасного пол. Отсутствие прорисованных цифр, и одна единственная стрелка – пожалуй, верх изысканности в этом сезоне.

Если вы не прочь разнообразных браслетов, то выбирайте часы с длинными необычными ремешками. Рельефы, камни, принты, этнические узоры – на подобных ремешках данные элементы выглядят великолепно. Особенно молодежный стиль сложно представить без этого стилистического направления. Кстати, большую площадь ремешков можно всегда дополнить с помощью навыков искусства хенд-мейд.

Пластиковые модели – это направление в модельном ряду многообразия часов – выбирают преимущественно те, кто ведет активный и спортивный образ жизни.

А еще, для каждого отдельного мероприятия -подбирайте соответствующий стиль часов и не бойтесь экспериментов!