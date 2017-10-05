ента новостей

19:01
Открытие спорткомплекса Метрополис Арена
18:57
VI СПбМКФ объявляет о начале регистрации на общественный поток
18:54
Как редкая компетенция повысит шансы на успешное трудоустройство
11:34
Пешеход родился в рубашке
11:31
Мак и Шкртел подвели сборную Словакии в Шотландии
19:55
Баскетбольный «Зенит» начал сезон с фиаско в Казани «-34»
18:36
Театр жителей «Культурного Петербурга»v
18:32
Мировые звёзды на фестивальной VI СПбМКФ
18:27
В Кадастровой палате прошла горячая линия по вопросам оказания консультационных услуг
14:31
По прилавку петербургской шавермы пробежалась мышь
14:23
Объявлена программа Деловой площадки VI Санкт-Петербургского международного культурного форума
14:18
Во Дворец конгрессов состоялась торжественно-траурная церемония в честь 76-й годовщины высадки Стрельнинского десанта
09:40
Преступление в гаражном кооперативе
23:50
СКА повторил рекорд КХЛ, выиграв в Уфе со счётом 6:1
15:37
Бывший глава телеканала обвиняется в мошенничестве
15:10
Акцию «Все билеты по единой цене»
15:06
Забытые вещи в такси
13:26
Очередное ограбление ломбарда
21:20
«Торпедо» не смогло тормознуть «Йокерит»
19:16
Ведущие датские компании обсудили вопросы энергоэффективности
19:10
Колпино защитило честь Петербурга на всероссийском Слете Постов №1
12:23
Молодым режиссерам рассказали о «Молодежке ОНФ»
12:15
В Петербурге пройдет фестиваль мандолины
12:10
Петербургскую школу обвинили в эйджизме
11:20
Китайский "сюрприз"
10:53
На КАД перекроют две полосы движения
22:32
Никита Гусев зажёг в Ярославле
19:16
Почта России сообщает о новом кадровом назначении
19:13
Образование в сфере культуры: взгляд в будущее
19:08
Очереди в детские сады
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » » Самые модные модели часов в этом сезоне

Самые модные модели часов в этом сезоне

0
97
Автор: Алексей Морозов
0
Фото:
pixabay.com
Часы для представительниц прекрасного пола давно перешли из разряда обязательных предметов в стильный аксессуар

Часы для представительниц прекрасного пола давно перешли из разряда обязательных предметов в стильный аксессуар, способный дополнить любой, даже самый смелый образ. Женские часики в этом сезоне – это великое разнообразие моделей.

Не выходят из моды брутальный мужской стиль, это, прежде всего, массивный хронометр, объемный ремешок и корпус. Мужские часы очень аккуратно и изящно смотрятся на тонком женском запястье. А вот часы с обилием блеска и страз – теряют актуальность в предстоящем сезоне. Кстати, о том, как выбрать умные часы с GPS-навигатором, читайте на https://smartbobr.ru/umnye-chasy/umnye-chasy-s-gps/.

Какой главный критерий выделили дизайнеры при выборе часов?

Безупречная элегантность. Такие модели оправдают ожидания самых искусных модниц. Никаких ярких элементов и аляпистых рисунков, важно чтобы будущая модель часов была визуально-сдержанной.

Следующий вариант, который всегда в тренде – неизменная классика. Они подходят любой возрастной категории от мала до велика. Овальный или круглый циферблат – верное решение для тех, кто предпочитает идти в ногу со временем. Римское или арабское написание цифр – разницы этому значению дизайнеры не придают.

Миниатюрные модели – еще один тренд, который не должен остаться без внимания.

Такие изделия могут внести нотки женственности в любой образ, а еще, добавить особый шарм в романтический образ. Подобные элегантные модели подходят абсолютно к любому наряду, гармонично сочетаясь и с другими аксессуарами.

Минимализм циферблата – тенденция, которая кажется симпатичной многим представительницам прекрасного пол. Отсутствие прорисованных цифр, и одна единственная стрелка – пожалуй, верх изысканности в этом сезоне.

Если вы не прочь разнообразных браслетов, то выбирайте часы с длинными необычными ремешками. Рельефы, камни, принты, этнические узоры – на подобных ремешках данные элементы выглядят великолепно. Особенно молодежный стиль сложно представить без этого стилистического направления. Кстати, большую площадь ремешков можно всегда дополнить с помощью навыков искусства хенд-мейд.

Пластиковые модели – это направление в модельном ряду многообразия часов – выбирают преимущественно те, кто ведет активный и спортивный образ жизни.

А еще, для каждого отдельного мероприятия -подбирайте соответствующий стиль часов и не бойтесь экспериментов!
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

1-08-2016, 09:46
Зимняя обувь: основные тенденции
28-05-2016, 00:01
Швейцарские наручные часы: престиж и красота
7-05-2016, 18:41
Какие женские головные уборы в моде 2016?
31-01-2016, 13:33
Как выбрать наручные часы?
14-01-2016, 00:06
Часы в жизни человека
29-09-2015, 00:16
Модные мужские часы

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
114
Вчера, 11:34
Пешеход родился в рубашке
0
138
3-10-2017, 11:20
Китайский "сюрприз"
0
208
28-09-2017, 13:56
Массовая авария на КАД
0
200
25-09-2017, 13:54
Массовое ДТП на проспекте Ветеранов
Наверх