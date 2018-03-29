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» » » » Чем удивить ребенка?

Чем удивить ребенка?

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Автор: Алексей Морозов
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Фото:
pixabay.com
Производитель игрушек продолжают удивлять не только детей, но и взрослых.

Производитель игрушек продолжают удивлять не только детей, но и взрослых. Казалось бы, что еще можно придумать? Вот, например, конструктор. Интернет-магазин игрушек «Молти» предлагает вашему вниманию конструкторы на присосках, на магнитах, конструктор-репейник, 3D-конструкторы.

Различные формы и фактуры конструкторов.

Пожалуй, самым простым и незамысловатым является конструктор на присосках, с которым справится даже ребенок до 3-х лет. Резиновые шарики на присосках с легкостью присоединяются друг к другу. Главное, не оставляйте малыша одного играть с ним – мелкие детали могут быть опасны!

Такой конструктор прекрасно развивает мелкую моторику и пространственное мышление. Мелкие детали тренируют усидчивость и концентрируют внимание. Ваш юный архитектор, безусловно, оценит незамысловатую игрушку.

konstruktor_056

Конструктор на магнитах также очень прост в использовании. Тут и вовсе не надо прикладывать никаких усилий, чтобы соединить детали, они просто притянутся друг к другу магнитами.

Такой набор очень любят дети дошкольного и школьного возраста, так как с его помощью можно с легкостью воплощать в жизнь свои идеи и конструировать машины и дома. Огромный плюс, что в такие конструкторы часто входят прочие детали, в виде колес, окон, дверей и прочего.

Конструктор-репейник и вовсе поражает своей простотой! Элементы цепляются друг за друга без каких-либо усилий и надежно держат заданную форму. Создавайте замысловатые цветы, оригинальных животных и всевозможные фигурки. Этот конструктор настолько универсален, что может служить строительным материалом абсолютно для любых задумок!

Покупая конструкторы оптом, вы существенно экономите!

Даже не сомневайтесь, что любой конструктор придется по душе вашему ребенку. Поставщик игрушек «Молти» угодит и детям, и их родителям!

В нашем Интернет-магазине https://molti-shop.ru/ действуют очень демократичные цены, которые приятно порадуют и розничных покупателей, и тех, кто решил закупить конструкторы оптом.

Особые условия сотрудничества действуют для детских учреждений и родительских комитетов. Мы настроены на продолжительное продуктивное сотрудничество в вами и всегда идем на встречу!

Вы также можете купить игрушку оптом через Интернет-магазин, даже если находитесь в регионе. Мы обеспечим своевременную и надежную поставку товара любой удобной для вас транспортной компанией.

Покупайте игрушки оптом и в розницу – развивайте детей и развивайтесь вместе с детьми!
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