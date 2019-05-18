Автоломбард: срочные деньги под залог авто

Автоломбарды в последнее время становятся чрезвычайно востребованными, так как являются достаточно удобным и быстрым способом получить кредит. Выдавая клиенту займы на нужный срок без проблем, а главное очень быстро. Благодаря рассмотренному сервису вы в кратчайшие сроки получите необходимую сумму денег, в которой испытываете нужду. Кредит представится при получении в залог. В Москве данная услуга предоставляется на https://autolombardn1.ru/.

– самого транспортного средства;

– возможна выдача по паспорту технического средства.

Услуга очень интересна, так как ломбард такого типа выдаст своим клиентам до пяти млн. руб., максимальный срок достигает порядка одного года.

Минимальное

Услуги привлекают, тем что автоломбард предъявляет заемщикам до 5 млн руб., максимальный срок которых – 1 год. Минимальное использование заемных денег – 3 дня от момента получения. Основами работы автоломбарда являются, принципы идентичны тем, что характерны, стандартным ломбардам. Сумма заимствованных средств зависит в первую очередь, как специалисты оценят состояние предоставленного транспорта.

Автоломбарды предоставляют следующие сделки:

1. Регистрация займов и последующая выдача материальных средств буквально за тридцать мнут.

2. Требованиями к заемщику является минимум документов – удостоверение гражданина Российской Федерации, технический паспорт автомобиля, регистрация автомобиля

3. Процедура выполняется без присутствия поручателей, справок и иных

документов, в наличии доверенности так же нет надобности.

4. Транспорт находится под постоянной охраной на закрытой парковке.

Скорые займы при залоге транспорта

Схема немедленного получения материальной помощи под залог кака-го либо автотранспорта:

– иредоставление онлайн заявки практически за пару минут, для первоначальной оценки транспорта и дальнейшего определение величины займа;

– отправка в офис – последний этап оценки, формирование договора; (около получаса);

– собственно выдача кредитных средств – сразу же после оформления договора, клиент тотчас же получает материальные средства.

Услуги, предоставляемые автоломбардом абсолютно законны, основаны на действующем законодательстве, актуальность этого может возникнуть при некоторых обстоятельствах:

– банковские организации отказали в предоставлении займа;

– отсутствие времени на обращение в банк при необходимости в срочном займе;

– истечение сроков вторичных займов;

– нехватка финансовых ресурсов на первых этапах ведения бизнеса.

Банки имеют ряд недостатков по сравнению с автоломбардами, которые дают возможность получить услуги надежно, удобно, быстро, на основании минимального количества основных документов и в соответствии с законом,

Востребованность услуг во многом обусловлена:

– бесплатная оценка автотранспортного средства;

–не менее 80% от оценочной стоимости авто идет на займ;– до окончательного решения о выдачи займа приходится ждать не дольше получаса;

– отсутствует необходимость разрешения остальных членов семьи;

– удобное кредитование – вариативные сроки;