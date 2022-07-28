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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью

В Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью

22 июля 2022 года к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение о лежащем возле д. 45 по ул. Новоселов неизвестном мужчине со следами крови.

Прибывший на место наряд полиции обнаружил на месте происшествия неустановленного мужчину с проникающим колото-резаным ранением ноги, с которым бригада скорой помощи проводила реанимационные действия.

В результате просмотра видеозаписей правоохранителями было установлено, что около 17 часов 20 минут к зданию поликлиники подъехала автомашина «Газель» из салона которого (с пассажирской стороны) вышел потерпевший, прошел несколько метров и упал. Водитель указанного автомобиля, также вышел из салона, зашел в поликлинику, попросил оказать медицинскую помощь раненому, после чего уехал.

Полицейские установили личность потерпевшего. Им оказался 51-летний житель Петербурга, который не приходя в сознание скончался.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность водителя автомобиля «Газель» - житель Петербурга, 1970 года рождения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В ходе расследования было установлено, что водитель «Газели» к преступлению не причастен и установлен реальный подозреваемый, нанесший смертельное ножевое ранение – ровесник погибшего, проживающий в Петербурге.

Вчера в результате оперативно-розыскных мероприятий он был задержан полицейскими возле д. 13 корп. 2 по пр. Косыгина. Злоумышленник задержан на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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