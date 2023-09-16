В Ленобласти ищут налетчиков на квартиру в поселке Кирпичное

Вечером 14 сентября 2023 года около 19 часов 50 минут к полицейским Выборгского района Ленобласти поступило сообщение от 52-летнего неработающий жителя поселка Кирпичное о том, что у него были похищены ключи от квартиры, расположенной в доме 4 по Озерной улице, а впоследствии из квартиры были похищены 2 800 000 рублей.

Прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции заявитель сообщил, что в тот же день около 10 часов 00 минут трое неизвестных ворвались к нему в квартиру, угрожая оружием, связали руки резиновым жгутом, после чего открыто похитили деньги в сумме 2 800 рублей и с места происшествия скрылись.

По данному факту было возбуждено уголовное дело части 3 статьи 161 УК РФ (грабеж).

При осмотре места происшествия полицейскими в квартире было обнаружено и направлено на экспертизу наркотическое средство, массой 5,77 грамм, нахождение в квартире которого потерпевший объяснить не смог.

По данному факту в отношении неустановленного лица также возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.

Полицией приняты меры к розыску лиц, причастных к нападению.