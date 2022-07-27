Как сделать римские шторы?

Классические римские шторы — простой, но умный и практичный способ блокировать свет и обеспечивать конфиденциальность. Они просты в использовании, их легко поднимать, опускать и мыть. Преимущество этих жалюзи — широкий выбор тканей, поэтому они также имеют практически неограниченные дизайнерские возможности. Римские шторы можно сделать своими руками, всё, что вам нужно, — это базовые навыки шитья и терпение.

Что такое римские шторы?

Римские шторы — это подъёмные жалюзи, и их чаще всего шьют из портьерных тканей. Разница между рулонными и римскими шторами заключается в том, как они открываются: рулонные шторы «катятся» сверху вниз, а римские шторы легко складываются слой за слоем. В результате жалюзи придадут помещению приятный вид как в приподнятом, так и в опущенном виде.

Римские шторы с годами становятся всё более популярными, в основном из-за их практичности и стильного дизайна. Когда жалюзи опущены, они выглядят как цельный плоский кусок ткани. С другой стороны, когда жалюзи подняты, складки ткани благодаря своему одинаковому размеру аккуратно ложатся на верх оконной рамы. А также стоит отметить, что выбор ткани чрезвычайно широк, а это значит, что любой сможет легко найти наиболее подходящую для себя.

Практичным и функциональным решением являются электрические римские шторы с управлением от проводной кнопки, дистанционного радиопульта или от команд системы "Умный дом". Современный каталог орфициальных брендов изделий, позволяет без труда подобрать лучшее решение для дома или офиса.

Что понадобится?

Для изготовления римских жалюзи вам понадобится деревянная планка (не менее 25x25 мм) в ширину жалюзи, к которой будет прикреплена одна сторона на липучке и все крючки для механизма. Эти жалюзи можно прикрепить к оконному проёму, к стене или потолку. Выбор типа и места крепления зависит от различных факторов, например, предусмотрены ли дополнительные тонкие или толстые шторы, площадь комнаты, высота потолка, размер окон и другие.

Римские шторы могут быть изготовлены как из тонкой ткани для штор (например, тюля), так и из плотной ткани для штор. Стоит отметить, что количество ткани зависит от размера жалюзи; умножьте ширину жалюзи на длину, включая длину края ткани.

Также потребуются: крючки для шурупов или шурупы с ушком (их количество зависит от ширины жалюзи); деревянные или пластиковые рейки, желательно круглые, диаметром около 10 мм для формования профилей; липучки или липкие ленты, длина которых равна ширине жалюзи; хлопковый или синтетический шпагат; металлические или пластиковые кольца, которые будут пришиты к шторке и через которые будет протягиваться шнур; шурупы и дюбеля для крепления планки к стене, а также небольшие гвозди для крепления липучки к деревянной планке.

Прикрепляем плинтус и измеряем ткань

Сначала прикрепите рейку в желаемом месте, при этом застёжка-липучка прикреплена к передней части рейки. Затем отмерьте необходимое количество ткани с учётом высоты от плинтуса до низа, оставив запас около 25 миллиметров для обивки верхнего и нижнего краёв. Ширина рассчитывается по длине планки, оставляя по 25 миллиметров с каждой стороны.

Если такие жалюзи формируются впервые, безопаснее оставить в запасе не менее двадцати сантиметров. Ширина одной секции (фальца) может составлять 20–30 сантиметров, при этом нижняя часть должна быть уменьшена вдвое. Внизу и в каждой горизонтальной полосе нужно будет сформировать туннель.

Разложите ткань на ровной плоской поверхности лицевой стороной (что будет видно из комнаты) вверх. Измерьте место складывания ткани и через каждые 30 сантиметров сформируйте туннели или карманы и швы; в самом верху пришейте к ткани полоску на липучке, с помощью которой шторка будет крепиться к планке. Следует отметить, что все туннели должны быть с левой (не невидимой) стороны, а с правой стороны должны быть видны только горизонтальные швы. Когда проходка туннелей завершена, в них кладут рейки. Желательно, чтобы их длина была минимум на три сантиметра меньше ширины шторки.

Кольца, крючки и шнуры

У каждого туннеля, кроме нижнего, прошейте кольца по кругу на расстоянии примерно 30 сантиметров друг от друга. Расстояние концевых колец от края примерно 10 сантиметров. Внизу монтажной планки, прямо напротив каждого ряда колец, вкрутить кольца вдоль крючка; через них будет проходить шнур. Ещё один крючок прикреплён к краю планки, где образуется капля верёвок, открывающих жалюзи.

Снимите горизонтальные складчатые полоски и прогладьте ткань. Наконец, закрепите и затяните шнуры. Прикрепите каждый шнур к соответствующему нижнему кольцу, проденьте через все остальные. Следует отметить, что длина следующего шнура будет наибольшей, а длина каждого последующего шнура будет меньше.