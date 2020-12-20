Декор для офисных окон - функциональность прежде всего

Современные условия жизни требуют от большинства проводить большую часть дня на работе. Комфорт в офисе существенно влияет на самочувствие сотрудников. Работая в неподходящих условиях, например, сидя в кресле неправильной формы, в плохо вентилируемом помещении или при недостаточном освещении, работники становятся менее продуктивными, более уставшими и недовольными. Именно поэтому шторы в офис следует выбирать грамотно, учитывая необходимость в световом потоке и ограничение световых отражений и бликов на рабочих поверхностях.

Солнечный свет в офисе - с чего начать?

Как известно, свет оживляет, стимулирует и улучшает настроение — прекрасным примером являются скандинавские страны, где его отсутствие побуждает оформлять квартиры таким образом, чтобы они были максимально яркими и освещенными — это не дает им впасть в постоянную депрессию.

Точно так же при обустройстве офиса следует помнить, что достаточное освещение — обязательное условие для эффективной работы. Есть и обратная сторона медали — слишком интенсивный солнечный свет вызывает хорошо известное неприятное отражения света, блики — особенно остро это ощущается, когда пользователи работают с мониторами.

Еще одна проблема — обогрев помещений — кондиционер не всегда полезен для здоровья, и затраты, связанные с его эксплуатацией, могут быть высокими.

Шторы для рабочих кабинетов

Разумное решение, которое значительно повысит комфорт работы, — взять под контроль свет и подобрать подходящие оконные шторы, позволяющие удобно регулировать его интенсивность. До сих пор наиболее частыми ассоциациями, которые приходили на ум при использовании оконных декораций в офисах, были длинные полосы ламелей, прикрепленные к обрешетке под потолком, также известные как вертикальные жалюзи. Да, они по-прежнему часто используются, но теперь у пользователей есть гораздо более широкий выбор, в том числе с точки зрения эстетики.

Современные тканые материалы — особенно красиво декорированные и правильно подобранные — становятся очень популярными и обращаются на пользу дизайнерам офисных интерьеров — современные решения позволяют не только красиво украсить окно, но и полностью контролировать доступ света в помещения. Дополнительным аргументом в пользу такого типа штор является простота адаптации к современной архитектуре, во многом основанная на использовании различных простых форм.





Материалы для офисных штор





Лучшие материалы для офиса — это материалы, которые не будут полностью затемнять комнату и в то же время смогут отражать нужное количество света — хороший способ обеспечить комфорт — современные шторы из инновационных материалов с ограниченным светопропусканием.





Большое удобство, о котором следует помнить при планировании штор в офисе, — это их автоматизация. Когда изделий много, ручные манипуляции могут раздражать и требовать много времени, поэтому будь то горизонтальные жалюзи, направляющие для панелей или тканевые шторы — пользователи могут выбрать для них лучшую систему автоматизации.