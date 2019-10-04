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» » В Петербурге задержан автоугонщик

В Петербурге задержан автоугонщик

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
vk.com
В Петербурге полиция задержала участника организованной группы, специализирующейся на кражах автомобилей

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками «угонного» отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД России при содействии СОБР ГУ Росгвардии задержан участник организованной группы, специализировавшейся на хищении автомобилей среднего класса корейского производства и автомобилей отечественного производства  на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Задержанный оказался 37-летний уроженец закавказского государства, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков.

Установлена причастность данного гражданина как минимум к двум преступлениям. Так, в июне текущего года он совместно с соучастниками похитил автомобиль «КамАЗ» коммерческой фирмы от дома 4 на Прибрежной улице. Через неделю злоумышленники совершили кражу иномарки «Хендай Солярис» от дома 1 по  улице Камышовой.

По фактам краж возбуждены уголовные дела по части 3 си 4 статьи 158 УК РФ (кража).

В настоящее время указанные уголовные дела переданы для расследования в ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ходе проведения обыска по месту жительства задержанного изъяты мобильные телефоны, использовавшиеся для совершения хищений автомобилей, также изъят преступный транспорт. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Похищенные автомобили были ранее обнаружены и возвращены владельцам.

В настоящее время проводится комплекс дополнительных оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление других участников и фактов преступной деятельности.

Источник: ГУ МВД
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