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» » В Ленобласти задержаны двое граждан за похищение человека

В Ленобласти задержаны двое граждан за похищение человека

0
72
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
© CC0
В Приозерском районе Ленинградской области сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в похищении жителя одной из деревень.

Накануне к полицейским Приозерского района Ленобласти обратился 27-летний неработающий житель деревни Раздолье. Мужчина сообщил, что днем ранее у дома 28 по улице Центральной четверо малознакомых избили его, после чего на такси вывезли в поселок Сосново и, связав руки, поместили в подвал одного из частных домов. Избивая потерпевшего и при этом угрожая ему убийством, злоумышленники требовали организовать встречу с его знакомым. Преступники незаконно удерживали потерпевшего до момента, пока он не согласился выполнить их требования.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий опергруппой уголовного розыска Приозерского района по подозрению в совершенном преступлении задержаны двое местных жителей - 21 года и 26 лет. 

Следственным отделом по городу Приозерск СУ СК РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека группой лиц, с применением насилия опасного для жизни или здоровья).

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Приозерский район похищение людей
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