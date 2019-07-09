В Ленобласти задержаны двое граждан за похищение человека

Накануне к полицейским Приозерского района Ленобласти обратился 27-летний неработающий житель деревни Раздолье. Мужчина сообщил, что днем ранее у дома 28 по улице Центральной четверо малознакомых избили его, после чего на такси вывезли в поселок Сосново и, связав руки, поместили в подвал одного из частных домов. Избивая потерпевшего и при этом угрожая ему убийством, злоумышленники требовали организовать встречу с его знакомым. Преступники незаконно удерживали потерпевшего до момента, пока он не согласился выполнить их требования.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий опергруппой уголовного розыска Приозерского района по подозрению в совершенном преступлении задержаны двое местных жителей - 21 года и 26 лет.

Следственным отделом по городу Приозерск СУ СК РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека группой лиц, с применением насилия опасного для жизни или здоровья).