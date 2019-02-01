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» » В Колпино задержаны автоугонщики

В Колпино задержаны автоугонщики

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48
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В Колпинском районе Петербурга задержали подозреваемых в серии краж иномарок

Полицейские задержали злоумышленников, которые подозреваются в совершении краж трех иномарок среднего класса в Колпинском районе Петербурга в течении одной недели.
В период с 18 по 26 января 2019 года в полицию Колпинского района поступили заявления от трех граждан об исчезновении принадлежащих им автомобилей марок «Хендай Солярис» и «Кио Рио», которые находились на улицах Тверской, Пролетарской и Красных Партизан в городе Колпино. Общий ущерб составил около 1,5 миллионов рублей. По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были установлены возможные места «отстоя» похищенного автотранспорта. 30 января 2019 года сотрудниками полиции был обнаружен один из похищенных автомобилей с подложными государственными номерами.

Полицейские задержали двоих подозреваемых в возрасте 23 и 25 лет, которые полностью изобличены в указанных противоправных деяниях.

В настоящее время злоумышленники задержаны в порядке статьи 91 УПК.

Источник: ГУ МВД
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