В Колпино задержаны автоугонщики

Полицейские задержали злоумышленников, которые подозреваются в совершении краж трех иномарок среднего класса в Колпинском районе Петербурга в течении одной недели.

В период с 18 по 26 января 2019 года в полицию Колпинского района поступили заявления от трех граждан об исчезновении принадлежащих им автомобилей марок «Хендай Солярис» и «Кио Рио», которые находились на улицах Тверской, Пролетарской и Красных Партизан в городе Колпино. Общий ущерб составил около 1,5 миллионов рублей. По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были установлены возможные места «отстоя» похищенного автотранспорта. 30 января 2019 года сотрудниками полиции был обнаружен один из похищенных автомобилей с подложными государственными номерами.

Полицейские задержали двоих подозреваемых в возрасте 23 и 25 лет, которые полностью изобличены в указанных противоправных деяниях.

В настоящее время злоумышленники задержаны в порядке статьи 91 УПК.