В Невском районе на пожаре погибли два человека

Накануне поздно вечером в 23:08 поступило сообщение о возгорании в двенадцатиэтажном доме 5/1 по улице Латышских Стрелков. В двухкомнатной отдельной квартире на шестом этаже в комнате площадью 10 кв. метров выгорела обстановка по всей площади. В 00:03 пожар был ликвидирован.

Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», в квартире обнаружен обгоревший труп 46-летнего мужчины. Предположительно, это хозяин жилища. На лестничной площадке у квартиры нашли труп неизвестной женщины, на вид 40 лет. Предположительно, ее смерть наступила от отравления угарным газом.

Трупы направлены в морг, причина возгорания устанавливается.