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В Невском районе на пожаре погибли два человека

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
pixabay.com
На улице Латышских Стрелков, Невского района Петербурга на пожаре в квартире погибли два человека 

Накануне поздно вечером в 23:08 поступило сообщение о возгорании в двенадцатиэтажном доме 5/1 по улице Латышских Стрелков. В двухкомнатной отдельной квартире на шестом этаже в комнате площадью 10 кв. метров выгорела обстановка по всей площади. В 00:03 пожар был ликвидирован.

Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», в квартире обнаружен обгоревший труп 46-летнего мужчины. Предположительно, это хозяин жилища. На лестничной площадке у квартиры нашли труп неизвестной женщины, на вид 40 лет. Предположительно, ее смерть наступила от отравления угарным газом.

Трупы направлены в морг, причина возгорания устанавливается.
Источник: Конкретно.ру
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