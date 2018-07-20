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В Ленобласти утонул молодой охранник

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
vk.com
В Кингисеппском районе Ленинградской области, на Липовском озере утонул мужчина, сотрудник охранного предприятия

Минувшим вечером на Липовском озере, в Кингисеппском районе Ленинградской области утонул молодой мужчина. На берегу отдыхали 36-летний житель Волосово, сотрудник охранного предприятия, и супружеская пара, его коллеги, 40 и 42 лет. 
Компания распивала алкоголь. Около 21 часа молодой мужчина отправился искупаться. Коллеги спохватились только через два часа, озадачившись его долгим отсутствием.

Они попросили отдыхавшего неподалеку петербуржца вызвать МЧС и полицию. Видимо, сами уже были не в состоянии вспомнить номера экстренных служб.

На берегу остались лежать шорты, футболка и мобильный телефон охранника.
Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Кингисеппский район утопленник
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