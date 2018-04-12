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» » В Кировском районе преступник в лыжной маске ограбил салон связи

В Кировском районе преступник в лыжной маске ограбил салон связи

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В Кировском районе Петербурга преступник в лыжной маске, угрожая похожим на пистолет предметом менеджеру, похитил подготовленный для инкассации мешок с

Накануне вечером неизвестный злоумышленник в лыжной маске ворвался в помещение магазина связи, расположенного на проспекте Стачек 66, где, угрожая похожим на пистолет предметом 19-летнему менеджеру по продажам, из металлического ящика совершил хищение подготовленного для инкассации мешка с денежными средствами и с места происшествия скрылся. Сумму ущерба составила 270 тысяч рублей.

По данному факту полицией возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимые оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание предполагаемого преступника.
Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кировский район разбойное нападение салон связи
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