В Кировском районе преступник в лыжной маске ограбил салон связи

Накануне вечером неизвестный злоумышленник в лыжной маске ворвался в помещение магазина связи, расположенного на проспекте Стачек 66, где, угрожая похожим на пистолет предметом 19-летнему менеджеру по продажам, из металлического ящика совершил хищение подготовленного для инкассации мешка с денежными средствами и с места происшествия скрылся. Сумму ущерба составила 270 тысяч рублей.

По данному факту полицией возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимые оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание предполагаемого преступника.