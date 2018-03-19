В Парголово ограблена букмекерская контора

Накануне поздно вечером, когда 37-летняя оператор букмекерской конторы собиралась закрывать пункт приема в доме 15 по улице Михаила Дудина, в помещение ворвался мужчина лет 30-ти, европейской внешности, высокого роста, в черной куртке. Сотрудница обратила внимание на большие отечные «мешки» под глазами преступника.

Угрожая оператору ножом, преступник из незакрытого кассового аппарата похитил 90 000 рублей и с места происшествия скрылся. Группа быстрого реагирования охранного предприятия приехала по сигналу тревоги только лишь через 17 минут.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой).