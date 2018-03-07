В Петербурге ограбили хозяина ломбарда

Минувшим утром в полицию Выборгского района Санкт-Петербурга обратился 32-летний мужчина (генеральный директор ломбарда) с заявлением о том, что рано утром четверо неизвестных преступников, представившись сотрудниками правоохранительных органов, позвонив в дверь, вошли в его квартиру, где угрожая предметом, похожим на пистолет, пластиковыми хомутами связали руки и ноги, закрыли в гардеробе его 57-летнюю мать, 33-летнюю жену и 4-летнего сына. Затем злоумышленники похитили 717 тысяч рублей, 14 тысяч долларов, ювелирные изделия, а также ключи и документы от автомобилей «Ауди» и «Фольксваген». После этого двое из преступников выехали в указанный ломбард на набережной канала Грибоедова, где по телефонному звонку потерпевшего работник ломбарда передал им 450 тысяч рублей и 10 наручных часов.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 УК РФ (разбой). В настоящее время сотрудниками полиции приняты все необходимые меры к розыску и задержанию преступников.