В Петербурге задержан

Оперативники уголовного розыска задержали 35-летнего неработающего гражданина по подозрению в мошенничестве.

Установлено, что в начале ноября 2017 года под предлогом якобы освобождения сына жителя Невского района от уголовной ответственности за совершенное ДТП со смертельным исходом у станции метро «Рыбацкое» похитил денежные средства в сумме 200 тысяч рублей.

По данному факту следователями Невского района возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Подозреваемый заключен под стражу.

В настоящее время полицией проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия по установлению других эпизодов преступной деятельности задержанного.