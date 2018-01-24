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» » В Петербурге задержан

В Петербурге задержан

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В Невском районе Петербурга задержан гражданин по подозрению в мошенничестве

Оперативники уголовного розыска задержали 35-летнего неработающего гражданина по подозрению в мошенничестве.

Установлено, что в начале ноября 2017 года под предлогом якобы освобождения сына жителя Невского района от уголовной ответственности за совершенное ДТП со смертельным исходом у станции метро «Рыбацкое» похитил денежные средства в сумме 200 тысяч рублей.

По данному факту следователями Невского района возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Подозреваемый заключен под стражу.

В настоящее время полицией проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия по установлению других эпизодов преступной деятельности задержанного.
Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район мошенничество
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