Массовая авария на Красносельском шоссе

Октябрьский дождь и отсутствие должного мастерства у одного из водителей привели к массовой аварии на Красносельском шоссе перед виадуком в Скачках.

Около половины первого дня сегодня столкнувшиеся фуры и Chevrolet Niva перегородили проезд в сторону Красного Села и собрали грандиозную пробку до двух километров длиной в сторону Петербурга. В противоположную сторону затор составлял около полутора километров.

Всё произошло на глазах водителя, ехавшего за легковушкой. Водитель одного из затентованных грузовиков на мокром асфальте вильнул на встречную полосу и протаранил не успевшую увернуться Chevrolet Niva. Cледом к куче-мале присоединился и второй большегруз.

На место аварии выехали все экстренные службы и сразу четыре «Скорые». К счастью, очевидцы говорят, что все живы.