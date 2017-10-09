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Массовая авария на Красносельском шоссе

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89
Автор: alfree
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Фото:
Транспортный коллапс для жителей Красного Села
ДТП с двумя грузовиками и "Шевроле Нивой" случилось прямо перед железнодорожным мостом в Скачках.

Октябрьский дождь и отсутствие должного мастерства у одного из водителей привели к массовой аварии на Красносельском шоссе перед виадуком в Скачках.

Около половины первого дня сегодня столкнувшиеся фуры и Chevrolet Niva перегородили проезд в сторону Красного Села и собрали грандиозную пробку до двух километров длиной в сторону Петербурга. В противоположную сторону затор составлял около полутора километров.

Всё произошло на глазах водителя, ехавшего за легковушкой.  Водитель одного из затентованных грузовиков на мокром асфальте вильнул на встречную полосу и протаранил не успевшую увернуться Chevrolet Niva. Cледом к куче-мале присоединился и второй большегруз.

На место аварии выехали все экстренные службы и сразу четыре «Скорые». К счастью, очевидцы говорят, что все живы.
Все по теме: Красносельский район ДТП
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