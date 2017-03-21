Страшное ДТП под Тихвином

В воскресенье около 17 часов, не доезжая десяти километров до Тихвина, на трассе, соединяющей Вологду и Новую Ладогу, произошло смертельное ДТП, в котором пострадал также ребёнок, ехавший с погибшим водителем.

При неясных до конца обстоятельствах на шоссе столкнулись две машины – Fiat Albea и Volkswagen Tuareg.

Водитель итальянской машины погиб на месте, ехавший в нарушение всех правил на соседнем с ним сиденье пятилетний мальчик получил страшные травмы и в тяжелейшем состоянии с открытой черепной травмой и другими не менее тяжёлыми повреждениями был отправлен в реанимационное отделение Тихвинской ЦРБ.

Возможный виновник аварии, внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, во время инцидента обгонявший Fiat, скрылся.

Родственники погибшего водителя, у которого осталось двое детей, ищут свидетелей происшествия.

Известно, что в попутном направлении с погибшим водителем ехали Lada Granta и несколько фур, поэтому возможно, что у кого-нибудь из них сохранились записи с видеорегистратора, способные пролить свет на обстоятельства аварии.

По факту ДТП с гибелью человека возбуждено уголовное дело.