Павел Иткин может стать депутатом Заксобрания от ЛДПР

Такова уж смешанная система выборов, что выбывших депутатов из числа избранных по партийным спискам заменяют те, кто находится в этих же списках. Появились слухи о том, что ЛДПР определилась с заменой Олегу Капитанову в ЗаКСе. Различные СМИ сообщают, что новым городским парламентарием может стать 40-летний Павел Иткин.

В городском отделении ЛДПР, временно осиротевшем после перехода в исполнительную власть Капитанова, Иткин возглавляет контрольно-ревизионную комиссию. «Питерец.ру» решил посмотреть, как потенциальный депутат ЗаКСа Иткин проявил себя на выборах в 2016 году.

Тогда Иткин возглавлял 16-ю региональную группу ЛДПР (возглавляли партийный список Владимир Жириновский, Капитанов и нынешний депутат ЗаКСа Максим Яковлев). В качестве места работы Иткин указал ОАО «РНИИ Электронстандарт», где кандидат в депутаты от ЛДПР является начальником отдела информационных технологий.

На выборах 2016 года ЛДПР набрала более 152 тысяч голосов петербуржцев. В 16-м одномандатном округе от партии Жириновского в ЗаКС выдвигался Андрей Алексеров.