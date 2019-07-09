ента новостей

21:47
Филателистическая выставка «Твои герои, Россия!»
21:45
Герценовский поэтический слэм
19:34
Эфир Boiler Room х Burn – снова на Present Perfect Festival
17:36
Павел Иткин может стать депутатом Заксобрания от ЛДПР
15:53
Выставочный проект «Процессы, понятия, ситуации»
15:50
Суд игнорирует мнение президента
15:43
В Ленобласти задержаны двое граждан за похищение человека
09:12
В США возможен дефолт
08:43
Кафе «Еврокебаб» закрыли
01:07
Ален Жиресс сделал провальную и спасительную замену в одном матче
23:09
Выставка «Магический Хрусталь»
23:07
Запоздалое заявление ЛДПР о ситуации с Капитановым
16:43
Баскетбольный «Зенит»: минус Арманд и Мекель, плюс Абромайтис
11:49
В Невском районе задержали насильника
11:44
На развязке КАД с автодорогой Санкт-Петербург – Матокса на год перекроют одну полосу
10:01
Змея в диване
09:10
Пирожок с опарышами
15:20
Зарегистрированы три соперника Беглова – Амосов, Бортко и Тихонова
21:34
«Зенит» проиграл матч за Суперкубок «Локомотиву», хотя Азмун сделал дубль
23:05
Драма Марокко на Кубке Африки – 2019: антигероем стал Зиеш
16:57
Объявлена образовательная программа фестиваля Present Perfect
13:48
Беглов подписал закон о выплатах жителям, имеющим отношение к Великой Отечественной войне
11:30
В Петербурге из окна 3-го этажа выпал ребенок
11:26
Тихонову зарегистрируют кандидатом в губернаторы 6 июня
11:20
На развязке КАД с автодорогой «Стрельна – Пески» на пять дней перекроют съезд
11:19
Встреча в Ватикане
10:50
Швырнул велосипед в памятник
21:23
В центре скандала – Алекси Цхададзе из ИКМО Гагаринское
16:38
Дуглас Сантос перейдёт в «Зенит» вместо Лоди или Акуньи
16:29
На развязке КАД с Таллинским шоссе частично перекроют съезд
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
» » Павел Иткин может стать депутатом Заксобрания от ЛДПР

Павел Иткин может стать депутатом Заксобрания от ЛДПР

0
65
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
spb.ldpr.ru
Место сложившего депутатские полномочия Олега Капитанова пока вакантно.  

Такова уж смешанная система выборов, что выбывших депутатов из числа избранных по партийным спискам заменяют те, кто находится в этих же списках. Появились слухи о том, что ЛДПР определилась с заменой Олегу Капитанову в ЗаКСе. Различные СМИ сообщают, что новым городским парламентарием может стать 40-летний Павел Иткин.

В городском отделении ЛДПР, временно осиротевшем после перехода в исполнительную власть Капитанова, Иткин возглавляет контрольно-ревизионную комиссию. «Питерец.ру» решил посмотреть, как потенциальный депутат ЗаКСа Иткин проявил себя на выборах в 2016 году.

Тогда Иткин возглавлял 16-ю региональную группу ЛДПР (возглавляли партийный список Владимир Жириновский, Капитанов и нынешний депутат ЗаКСа Максим Яковлев). В качестве места работы Иткин указал ОАО «РНИИ Электронстандарт», где кандидат в депутаты от ЛДПР является начальником отдела информационных технологий.

На выборах 2016 года ЛДПР набрала более 152 тысяч голосов петербуржцев. В 16-м одномандатном округе от партии Жириновского в ЗаКС выдвигался Андрей Алексеров.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

Вчера, 23:07
Запоздалое заявление ЛДПР о ситуации с Капитановым
29-06-2019, 22:47
Олег Капитанов стал чиновником и не будет участвовать в выборах губернатора
28-06-2019, 20:41
ЛДПР тоже против фальшивых очередей в избирательных комиссиях
15-05-2019, 18:50
ЛДПР и Олег Капитанов продолжают биться за гимнастический центр на Пискарёвском, 23
25-03-2019, 14:12
Неудача «Единой России» в Усть-Илимске
20-03-2019, 22:13
Олег Капитанов – за сохранение центра спортивной гимнастики «Динамо» на Пискарёвском, 23

Происшествия на дорогах

0
266
3-07-2019, 19:50
На Невском путепроводе произошло смертельное ДТП
0
181
3-07-2019, 19:25
Смертельное ДТП на трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти
0
207
2-07-2019, 13:12
Смертельное ДТП в Киришах
0
182
28-06-2019, 11:28
В Ленобласти насмерть сбита женщина
Наверх