Сергей Бабурин побывал в Санкт-Петербурге

Центризбирком определил участников президентской гонки 2018 года. Это Владимир Путин, Владимир Жириновский, Павел Грудинин, Григорий Явлинский, Сергей Бабурин, Ксения Собчак, Борис Титов и Максим Сурайкин. Получив удостоверение о регистрации, Бабурин (31 января политику исполнилось 59 лет) посетил и Санкт-Петербург. Пока Сурайкин ходил в тир, а Грудинин выслушивал выкрики в Нижнем Новгороде, Бабурин поговорил со сторонниками в петербургском гостиничном комплексе.

«Первый канал» сообщил, что Бабурина в нашем городе ждали партийные активисты (кандидат в президенты председательствует в партии РОС). С шарфом в чёрно-жёлтых имперских цветах и соответствующим значком на лацкане пиджака бывший вице-спикер Госдумы выступил перед собравшимися. «Питерец.ру» узнал из телесюжета, что Бабурин обещал бороться с неолиберализмом. Прозвучал термин «гайдаровщина», говорил кандидат в президенты и о прожиточном минимуме россиян.

Впервые Бабурин был избран депутатом ещё в Верховный Совет РСФСР в 1990 году. Будущий доктор юридических наук Бабурин в аспирантуре учился именно в Ленинграде.