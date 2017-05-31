Планы Путина

«Питерец.ру» напоминает, что с 1 по 3 июня в городе состоится очередной Международный экономический форум. В ПМЭФ-2017 примут участие многие представители бизнеса, политики и журналисты.

У Владимира Путина будет весьма насыщенная программа. 1 июня он проведет встречу с премьером Индии Нарендрой Моди. В тот же день глава России проведет встречу с представителями международных СМИ и инвесторами.

2 июня Путин примет участие в пленарном заседании форума. Помимо российского президента в мероприятии примет участие премьер-министр Индии, австрийский канцлер Керн, президент Молдавии Игорь Долон. После Владимир Владимирович проведет с господином Керном переговоры, а также встретится генсеком ООН Гутеррешем. Далее состоится встреча Путина с главами крупных иностранных компаний. 3 июня президент РФ посетит церемонию имянаречения уникального танкера-газовоза.