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Взаимодействие со Словенией

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Автор: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Петербург укрепляет отношения со Словенией

Сотрудничество с другими городами и государствами – неотъемлемая часть социально-экономического развития Петербурга. Потому власти Северной столицы России уделяют большое внимание взаимодействию со своими зарубежными партнерами.

«Питерец.ру» сообщает, что в минувшие выходные губернатор Полтавченко встретился с главой Словении господином Пахором. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в промышленной и инновационной сфере, а также возможность поставок петербургской светотехнической продукции в Словению.

Петербург также намерен развивать велосипедное направление, перенимая в этом опыт словенских коллег. Полтавченко и Пахор обсудили и вопрос взаимодействия в культурной сфере.
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