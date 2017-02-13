Взаимодействие со Словенией

Сотрудничество с другими городами и государствами – неотъемлемая часть социально-экономического развития Петербурга. Потому власти Северной столицы России уделяют большое внимание взаимодействию со своими зарубежными партнерами.

«Питерец.ру» сообщает, что в минувшие выходные губернатор Полтавченко встретился с главой Словении господином Пахором. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в промышленной и инновационной сфере, а также возможность поставок петербургской светотехнической продукции в Словению.

Петербург также намерен развивать велосипедное направление, перенимая в этом опыт словенских коллег. Полтавченко и Пахор обсудили и вопрос взаимодействия в культурной сфере.