Проблемы теплосетей обнаружены с высоты птичьего полета

«Питерец.ру» сообщает, что энергетики Северной столицы провели осмотр городских теплосетей с воздуха. Для этой цели проводилась аэросъемка, которая велась с вертолета. Этот летальный аппарат со специальным оборудованием кружил над Петербургом в течение 30 часов.

В итоге было выявлено 426 аномалий в 12 районах города. Наибольшую опасность представляют участки в Калининском, Пушкинском, Приморском, Выборгском и Красносельском р-нах. На самые проблемные из этих зон были отправлены специалисты для оперативного устранения неисправностей.

Обследование теплосетей с высоты птичьего полета проводится в Петербурге два раза в год. Это достаточно эффективное мероприятие, позволяющее увидеть проблемные места с воздуха.