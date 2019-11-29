Возле школ появятся парковки?

«Питерец.ру» сообщает, что глава города Александр Беглов подчеркнул, что в Петербурге существует проблема с парковками возле школ. Александр Дмитриевич подчеркнул, что из-за этого родители учащихся испытывают сложности во время сопровождения своих детей.

Люди не могут нормально подъехать к школе или детскому саду. В результате они оставляют машину и идут какое-то расстояние пешком или высаживают ребенка в начале тротуара. Это очень неудобно.

Беглов считает, что такую ситуацию нужно изменить. Губернатор заявил о намерении проработать данный вопрос с главами районов. Посмотрим, будут ли введены здесь изменения. Создание парковок возле школ и детсадов – дело хорошее. Но многое будет зависеть от реальных возможностей системы.